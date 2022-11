Vader van twee die dochtertjes vermoordde, wordt om het kwartier gecontroleerd in zijn cel

Chris Vanhaverbeke (44), de man die een kleine week geleden zijn twee dochters Maud (8) en Ona (5) om het leven bracht in het West-Vlaamse Waardamme, krijgt een speciaal regime in de gevangenis. Hij moet tegen zichzelf en tegen de andere gedetineerden beschermd worden.

Chris Vanhaverbeke (44) verscheen dinsdag in de loop van de voormiddag voor de raadkamer. Die verlengde de aanhouding van de man met een maand. Eerder werd hij door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld van dubbele kindermoord en opgesloten in de gevangenis van Brugge. Daar krijgt hij momenteel een speciaal regime. De man is heel onrustig in zijn cel en m’n vreest dat hij zichzelf iets zal willen aandoen. Maar er wordt ook gevreesd voor de man zijn leven omdat de kans niet geheel onbestaande is dat medegedetineerden door het lint zouden gaan. Daarom wordt Vanhaverbeke om het kwartier gecontroleerd in zijn cel. Gisteren werd hij ook pas kort voor zijn verschijning voor de raadkamer vanuit de gevangenis overgebracht.

Advocaat Frederiek Wauters staat Chris Vanhaverbeke bij. — © photo Marc Van Hecke

De vader van twee bracht afgelopen woensdag zijn twee dochtertjes door verstikking om het leven in Waardamme, deelgemeente van Oostkamp. De man zat sinds de zomer verwikkeld in een echtscheiding met de mama van de zusjes. Woensdag zou ‘de wissel’ plaatsvinden om 18 uur op het werk van zijn ex-vrouw, maar toen hij daar niet kwam opdagen werd ze ongerust. De vrouw probeerde Vanhaverbeke ettelijke malen op zijn gsm te bereiken, maar die nam minutenlang niet op. Uiteindelijk antwoordde hij toch en liet hij koudweg weten dat ze haar meisjes nooit meer zou zien.

Bij volle verstand

De politie vond kort nadien de levenloze lichaampjes van de meisjes. Het oudste kind vonden ze terug in de woning waar Vanhaverbeke voor zijn scheiding met zijn vrouw woonde, haar jongere zusje troffen ze aan in de naastgelegen vakantiewoning die het koppel verhuurde. Hun vader zelf was nergens te bespeuren. De politie kon de veertiger uiteindelijk oppakken op de autosnelweg van Oostende richting Brugge.

Vanhaverbeke wordt momenteel psychiatrisch onderzocht en de eerste vaststellingen doen vermoeden dat hij bij zijn volle verstand was toen hij de feiten pleegde. Hij zou ook niet onder invloed geweest zijn van drank en/of drugs. De man verklaarde eerder dat een discussie over het hoederecht over zijn kinderen hem tot waanzin dreef, maar inmiddels zijn er ook aanwijzingen dat hij al langer op het plan broedde en de moorden zorgvuldig voorbereidde.

Vader wellicht niet aanwezig op uitvaartplechtigheid

De uitvaartplechtigheid van Maud en Ona vindt vrijdag plaats in de Sint-Eligiuskerk in Ruddervoorde. Chris Vanhaverbeke zal daar hoogstwaarschijnlijk niet op aanwezig zijn. “Ik heb hem dit ten stelligste afgeraden uit respect voor de familie”, zegt zijn advocaat Frederiek Wauters.