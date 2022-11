Gedaan met speculeren: Romelu Lukaku is niet fit, Canadese sterspeler Alphonso Davies wel

De mist is weggetrokken. Met dank aan de bondscoaches. De Canadese ster Alphonso Davies (22) is speelklaar, Romelu Lukaku (29) niet. Het is een kwestie van tijd: zijn herstel verloopt goed.

De Canadezen waren op hun hoede. Elke dag vroegen journalisten ons of Romelu Lukaku nu echt wel out is voor de WK-opener. Dat er geen signalen waren om het tegenovergestelde te vermoeden, antwoordden we dan, maar dat geloofden ze niet. Canada hield, tot de persconferentie van Roberto Martinez, rekening met een België mét Lukaku.

Hun theorie werd gevoed door de weinige nieuwsberichten over Lukaku die de voorbije week de kranten gehaald hadden. Er was op maandag de bevestiging dat de spits sowieso bij de selectie zou blijven, wat deed vermoeden dat hij op schema zat om in de groepsfase sowieso te spelen . Maar wat de Canadese speculaties echt aanwakkerde, was de acte de présence van Lukaku tijdens de oefensessie in Koeweit. Dat deed hij ná het voor de media open kwartier van de training – een medewerker van de Koeweitse gastclub maakte een filmpje en zette die op sociale media. Daardoor vermoedden de Canadezen dat de Belgische medische staf – die met Lieven Maesschalck en Kristof Sas verschillende vertrouwenspersonen van Lukaku telt – de recordtopschutter in het geniep aan het klaarstomen was.

Fit tegen Marokko?

Martinez wond er evenwel geen doekjes om: “Er zijn 25 fitte spelers, Romelu zal er niet bij zijn. We zijn wel blij met de progressie die hij maakt. Als ik het medisch advies volg, zal hij fit raken voor de derde groepswedstrijd (tegen Kroatië, red.). Als ik naar hem luister, is er een kans dat hij klaar raakt voor de tweede match.” Misschien Marokko dus, maar zeker niet Canada.

© REUTERS

Het was wat de pers de Canadezen tot vervelens toe verteld had. Externe dokters zonder specifieke informatie hebben een vroegtijdige terugkeer in de eerste WK-wedstrijd weliswaar nooit uitgesloten, maar binnen de voetbalbond werd dat optimisme nooit gedeeld. Niet vergeten dat Big Rom al sinds eind augustus op de sukkel is met de hamstring. Een maand geleden herviel hij, na een rentree met een goal in de Champions League tegen Viktoria Plzen. Sinds 29 oktober speelde Lukaku niet meer.

Het risico is dus simpelweg te groot. Een nieuwe “setback”, zoals Martinez het zou zeggen, moet vermeden worden, want anders zit Lukaku’s WK erop nog voor begonnen is.

Altijd weer Davies

Ook Canada heeft zijn hamstring-dossiertje. Alphonso Davies, hun sterspeler, arriveerde pas vrijdagavond laat in Doha na een revalidatie bij Bayern München. Zijn gezondheidstoestand domineerde de mediaverplichtingen sinds de Canadezen in Qatar zijn neergestreken. Het gaat altijd maar weer over Davies en zijn blessure.

Er was de voorbije dagen ook verwarring. Davies zelf verklaarde dit weekend in een interview dat hij “zeker zou spelen tegen België”, terwijl zijn bondscoach John Herdman twaalf uur eerder zeer voorzichtig was geweest. Toen Davies maandag tijdens de warming-up met een pijnlijke grimas de spieren losgooide, was er alweer paniek. Het zou toch niet...? Herdman stelde de natie 24 uur voor de aftrap tegen België gerust: “Alphonso is klaar. Ik heb hem zien vliegen.” De Rode Duivels zijn gewaarschuwd.

Open bondscoaches

De eerlijkheid van de beide bondscoaches verbaasde. Herdman, die zei dat de onervarenheid van zijn team “een voor- én een nadeel is”, staat bekend als een trainer die niet vies is van spelletjes. Alle trucs om te winnen, zijn toegestaan. Naar verluidt was hij niet blij toen Davies dit weekend al zei te kunnen spelen. Hij had het mysterie liever langer in leven gehouden. Ook Martinez was in het verleden niet altijd even open in zijn communicatie.

De Qatarese zon maakt hen klaarblijkelijk loslippiger. Geen Lukaku, wel Davies. Eindelijk gedaan met speculeren.