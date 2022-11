Al meer dan 260 doden op Java na zware aardbeving, onder wie veel kinderen die bedolven werden onder ingestorte school

Het dodental na de verwoestende aardbeving in Indonesië is nu al opgelopen tot meer dan 260. Daarbij zijn vooral veel kinderen die bedolven werden onder een ingestorte koranschool. De zoekacties gaan nog door maar de hoop om nog levende slachtoffers te vinden, wordt met het uur kleiner, zegt de gouverneur.

Minstens 151 mensen worden nog steeds vermist en meer dan 1.000 raakten gewond nadat de ondiepe beving maandagmiddag West-Java trof. Vooral de stad Cianjur, ongeveer 70 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Jakarta, is erg zwaar getroffen. Wijken zijn er volledig van de kaart geveegd. Zeker 13.000 mensen zijn dakloos. Daar zijn ook de meeste van de ruim 260 doden gevallen.

Dinsdag zijn eindelijk graafmachines, vrachtwagens en ander zwaar materieel op de plaats van de ramp aangekomen. Maar de hoop om nog veel overlevenden van onder het puin te halen, is klein geworden, zeggen hulpverleners.

Maandag werd er nog van onder verschillende gebouwen hulpgeroep gehoord. Maar dinsdagochtend, lokale tijd, was het overal stil, zegt het hoofd van de dienst voor rampenbestrijding. “Dat voorspelt weinig goeds.”

Al zeker 268 lichamen zijn nu geborgen. Daarbij vooral veel kinderen en jongeren die les volgden op islamitische scholen, zegt gouverneur van West-Java Ridwan Kamil. Een van die scholen is volledig verwoest, anderen raakten zwaar beschadigd. Ouders wachten in de buurt op nieuws over hun kinderen. Maar de meesten zullen de ramp wellicht niet overleefd hebben, gaf de politiechef toe.

Omdat de bevolking er arm is en in krakkemikkige huizen wonen, is de schade niet te overzien. Een moeder zei dat haar huis volledig is ingestort maar dat ze er toch in slaagde haar twee kinderen uit het puin te halen. Een derde kind, een meisje, blijft helaas vermist.

Dorpelingen proberen nog te redden wat er te redden valt uit hun vernielde huizen, maar de risico’s op verdere instortingen blijven groot. Niet minder dan 136 naschokken zijn er intussen al gemeten. Veel gebouwen die al wankel stonden na de zware aardschok van 5,6 op de schaal van Richter, zijn intussen volledig met de grond gelijk gemaakt, zegt Henri Alfiandi, het hoofd van de National Search and Rescue Agency.

Zoals het huisje van Aris, een 45-jarige man. Hij moest ondersteund worden nadat hij dinsdagmiddag te horen kreeg dat zijn moeder en zijn twee kinderen het niet overleefd hadden. Zijn vrouw blijft vermist.

President belooft snelle wederopbouw

President Joko Widodo heeft dinsdag een bezoek gebracht aan Cianjur. Hij beloofde geld vrij te maken om de infrastructuur snel te herstellen en voor de wederopbouw van de hoofdbrug die Cianjur met andere steden verbindt.

Intussen liggen nog altijd honderden gewonden rond het plaatselijke ziekenhuis. Dat is te zwaar beschadigd om het risico te lopen om patiënten binnen te behandelen. Daarom wordt er zelfs op de parking voor de hoofdingang in een tent geopereerd. In de tuin liggen gewonden en zieken op karton of op matrassen en hangen infuuszakken in de bomen.

“Ook dit drama komen we weer te boven”, zegt gouverneur Ridwan Kamil. “Maar het zal lang duren voor alles hersteld is en voor alle wonden geheeld zullen zijn.”