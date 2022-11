Er kan 40.000 man binnen, maar naar Belgen wordt het speuren met een vergrootglas tijdens de eerste wedstrijd van de Rode Duivels op het WK in Qatar. In de supportersvakken zullen welgeteld 134 Belgen zitten, verspreid over de rest van het stadion zal het alles samen op zo’n 400 uitkomen. “En toch wordt het onvergetelijk”, zegt Wesley Ceulemans.