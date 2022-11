De verwachte opstelling van de Rode Duivels: Martinez kiest vol voor ervaren pionnen, Batshuayi krijgt voorkeur op Openda

Thibaut Courtois staat uiteraard in het doel. In de defensie wordt slechts één wijziging verwacht: de uit blessure teruggekeerde Jan Vertonghen neemt in vergelijking met afgelopen vrijdag zijn plaats links in de verdediging weer in. Dit betekent dat Arthur Theate weer naar de bank verhuist. Toby Alderweireld als meest centrale verdediger is een zekerheid en rechts van hem tippen we weer op Zeno Debast. Martinez liet hem nu al drie matchen op rij 90 minuten spelen, het zou verbazen mocht hij nu plots Leander Dendoncker weer in het team zetten. Hij mocht de jongste drie wedstrijden geen minuut meedoen.

In het middenveld krijgt Timothy Castagne wellicht de voorkeur op Thomas Meunier. Castagne is snel en heeft een scherpe tackle. Dat kan tegen de Canadezen van pas komen. Centraal is er natuurlijk Axel Witsel aan wie de bondscoach nooit twijfelt. Naast of lichtjes voor Witsel wordt het wellicht Youri Tielemans. Het duo Witsel-Tielemans is tot hiertoe al het meest uitgespeeld door Martinez. Hans Vanaken begon tegen Egypte een speel heel matig. Het tweede alternatief, Amadou Onana, mocht in dat oefenduel zelfs niet meedoen. Op links is de uitverkorene Yannick Carrasco, tegen Egypte soms nog snijdend door de vijandelijke defensie.

Achter de diepe spits lopen Kevin De Bruyne en Eden Hazard. De Bruyne omdat hij onmisbaar is en Hazard omdat de bondscoach dat op zijn persconferentie uitzonderlijk heeft aangekondigd. Romelu Lukaku is nog niet fit genoeg en daarom zal de keuze op Michy Batshuayi vallen. Een spits waar Martinez al langer mee werkt dan met Loïs Openda, het tweede alternatief voor Lukaku.Openda en de eveneens razensnelle Jérémy Doku verwachten we als invallers als het niet blijkt te draaien. Het zou ons ook verbazen mocht Leandro Trossard niet mogen inkomen.

De aftrap is om 20u!

XI Rode Duivels: Courtois - Debast, Alderweireld, Vertonghen - Castagne, Witsel, Tielemans, Carrasco - E. Hazard, Baytshuayi, De Bruyne

Invallers: Mignolet, Casteels, Dendoncker, Faes, Theate, Meunier, Onana, Vanaken, T. Hazard, Mertens, De Ketelaere, Doku, Trossard, Openda

XI Canada: Borjan - Johnstone, Vitoria, Miller - Buchanan, Hutchinson, Eustaquio, Adekugbe - David, Larin, Davies

Invallers: St. Clair, Pantemis, Waterman, Cornelius, Laryea, Piette, Fraser, Koné, Osorio, Kaye, Wotherspoon, Millar, Hoilett, Ugbo, Cavallini