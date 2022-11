Het WK van de Duivels start echt én scouting van hun volgende drie (!) tegenstanders: dit mag u vandaag verwachten op het WK

Het WK voetbal 2022 in Qatar is volop aan de gang. Mis geen enkele belangrijke wedstrijd of leuk weetje dankzij dit overzicht. Dit mag u vandaag verwachten van het WK.

Welke matchen staan er op het menu?

11 uur Marokko - Kroatië

14 uur Duitsland - Japan

17 uur Spanje - Costa Rica

20 uur België - Canada

Welke partij moet u zeker volgen?

België-Canada natuurlijk, du-huh. Op dag vier begint eindelijk ook het WK van de Belgen en kunnen de Rode Duivels meteen aantonen dat ze lessen hebben getrokken uit die slechte generale repetitie tegen Egypte. Maar eigenlijk hoort u vandaag een hele dag te kijken. Vanochtend al spelen Marokko en Kroatië tegen elkaar en kan Martinez monsteren hoe sterk de tegenstanders in de volgende wedstrijden zijn. Ook de andere wedstrijden vandaag zijn voer voor wie al wat scouting wil verrichten. Als de Belgen doorstoten, treffen ze een land uit groep E. Duitsland trapt daar af tegen Japan en wil de schande van Rusland uitwissen, toen het er voor het eerst ooit in de poules uit ging. In de vooravond komt outsider Spanje in actie, tegen Costa Rica. Vanavond weet u meteen wie de te vrezen ploegen zijn.

Welke speler moet u in de gaten houden?

In afwachting van het hoofdgerecht ’s avonds, is het toch uitkijken naar het aperitief: wat kan Hakim Ziyech (29) Marokko bijbrengen tegen vicewereldkampioen Kroatië? De Leeuwen van de Atlas sneuvelden het vorige WK in de groepsfase en Ziyech wist geen potten te breken. Marokko kwalificeerde zich zonder Ziyech wegens een dispuut met bondscoach Vahid Halilhodzic. De Bosniër werd op straat gezet, opdat de Chelsea-ster terug zou keren naar de nationale ploeg. Tijd dus om zich te bewijzen.

© NurPhoto via Getty Images

Met deze toogmunitie praat u uw medekijkers onder tafel

Sneltrein van Spanje is winger Nico Williams, man in vorm en assistgever in de recente 0-1-zege tegen Portugal. De broer van de 20-jarige speler van Bilbao speelt voor hetzelfde elftal en vertoeft ook in Qatar. Alleen niet bij hetzelfde land. Spits Iñaki Williams, 28 inmiddels, speelde ooit één oefenduel met Spanje maar is sinds kort international voor Ghana, het land van hun ouders.