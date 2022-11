Dieven stelen historische goudschat ter waarde van enkele miljoenen uit Duits museum

Inbrekers hebben afgelopen nacht een goudschat uit de Keltische periode ter waarde van enkele miljoenen euro’s ontvreemd uit een museum in de Zuid-Duitse stad Manching, meldt de politie in Beieren.

De daders wisten in de tentoonstellingsruimte te komen en braken een vitrine open met 483 gouden munten van meer dan 2000 jaar geleden.

De vier kilo aan in 1999 opgegraven munten vormt volgens de politie de grootste Keltische goudvondst van de 20ste eeuw. De vondst was sinds 2006 te zien in het Kelten- en Römermuseum. Het gebied was ooit de locatie van een grote Keltische nederzetting. De speurders willen voorlopig niet meer informatie kwijt.