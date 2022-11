SJOTCAST WK. “Het pessimisme rond de Rode Duivels heeft zijn limiet bereikt. Puntenverlies tegen Canada is daarom verboden”

”Gaan we nog snel even een wippie doen?” Neen, zó ver gaat men nog niet in Casa Qatar, de locatie waar ons voetbaljournalisten verblijven. Wel zetten ze de microfoons open voor een halfuur relaas van de WK-dag. Van een uitgefloten voetbalicoon over de filosofie van een wit hemd tot blind geloof in het Deense voetbal. We zit er allemaal in.