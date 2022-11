Oekraïne raadt inwoners van bevrijde Cherson aan om te verhuizen: “Het gevecht duurt voort”

Inwoners van de bevrijde regio Cherson is aangeraden om te verhuizen naar veiligere gebieden in het centrum en westen van het land. Dat zei vicepremier en minister van Re-integratie van Tijdelijk Bezette Gebieden Iryna Veresjtsjoek op Telegram.

De overheid zal voorzien in vervoer, accommodatie en medische zorg voor de geëvacueerde burgers, zei Veresjtsjoek. In een Telegrambericht aan inwoners van Cherson postte de vicepremier een aantal manieren waarop zij kunnen laten weten dat ze willen vertrekken. “Je kunt voor de winterperiode geëvacueerd worden naar veiligere regio’s van het land.”

Inwoners van Cherson kunnen naar de nabijgelegen steden Kryvy Rih, Odessa en Mykolajiv gaan, met een mogelijke verdere relocatie naar gebieden in het westen. Dat schreef Veresjtsjoek volgens persagentschap Bloomberg op Telegram. Volgens de Britse krant The Guardian is ook inwoners van de regio Mykolajiv aangeraden te evacueren.

Cherson en Mykolajiv werden de laatste maanden zwaar getroffen door Russische aanvallen en er wordt gevreesd dat de schade aan de (energie)infrastructuur te groot is om de winter door te komen. Bovendien wordt nog zwaar gevochten in de stad Cherson.

“Artillerieduellen duren voort, het gevecht duurt voort”, zei woordvoerder voor het Oekraïense leger Dmitro Pelentsjoek. “Cherson ligt nu op de frontlinie.” Volgens de autoriteiten beschieten de Russische troepen, sinds ze zich uit Cherson terugtrokken, de stad voortdurend van aan de overkant van de rivier Dnipro. Ze zouden daarbij infrastructuur en burgerwoningen viseren. De stad en omliggende buurten zitten al ruim een week zonder stroom en water.

Volgens Oekraïens president Volodimir Zelenski wordt in de regio Cherson en andere gebieden in het zuiden alles gedaan “om het gevechtspotentieel van de bezetters te verminderen en hun mogelijkheid te elimineren om beschietingen van onze steden uit te voeren”. “Stap voor stap gaan we het Russische leger naar nieuwe verliezen brengen, en geen beschieting van Cherson of gelijk welke stad zal de bezetters helpen.”

“Punten van onoverwinnelijkheid”

Zelenski kondigde ook de uitrol van een nieuw project aan, de zogenaamde “punten van onoverwinnelijkheid”. Er zijn volgens de president al meer dan 4.000 zulke punten voorbereid, die dienen als centra waar burgers gratis terechtkunnen voor elektriciteit, verwarming, mobiele communicatie, internet, water en een EHBO-kit. De publieke gebouwen en faciliteiten van bedrijven beschikken onder meer over generatoren en Starlink.

“Als opnieuw massale Russische aanvallen plaatsvinden en als blijkt dat de elektriciteitsvoorziening niet binnen enkele uren kan worden hersteld, zal het werk van de ‘punten van onoverwinnelijkheid’ in werking worden gesteld”, legde Zelenski uit in zijn dagelijkse videotoespraak. “Ik ben er zeker van: door elkaar te helpen, zullen we allemaal samen door deze winter kunnen komen.”