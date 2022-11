“Een verschrikking, spektakelarchitectuur uit de jaren 80”: Vlaamse bouwmeester maakt nieuw ontwerp voor Boerentoren met de grond gelijk

“Een verschrikking” en “met afschuw vernomen”. Vlaams bouwmeester Erik Wieërs is niet mals voor het ambitieuze ontwerp van de vermaarde Amerikaanse architect Daniel Libeskind voor de renovatie van de Antwerpse Boerentoren. “Dit is echt een foute manier om met zo’n gebouw om te gaan”, zegt Wieërs woensdagochtend op Radio 1.

De Antwerpse ondernemer Fernand Huts deed dinsdagmiddag heel wat monden openvallen met de voorstelling van het door hem gekozen ontwerp voor de grondige renovatie van de Antwerpse Boerentoren. Huts kocht de iconische wolkenkrabber twee jaar geleden en wil er een cultuurtempel van maken.

Hij schakelde niemand minder dan architect Daniel Libeskind in, die onder meer de WTC-toren en het Joods Museum in Berlijn in zijn portfolio heeft staan. Libeskind tekende een opvallend futuristisch ontwerp uit, waarbij de huidige toren een grote glazen panoramaverdieping krijgt en wordt geflankeerd door een volledig nieuwe tweede, glazen, toren.

“Puur om op te vallen”

“Een verschrikking, waarbij ik afschuw voelde toen ik de plannen onder ogen kreeg. Maar ik had me er eerlijk gezegd wel wat aan verwacht.” Nee, Vlaams bouwmeester Erik Wieërs is niet bepaald fan van het ontwerp van Libeskind. “Dat men het gebouw wil openstellen voor het publiek is een goede zaak, maar niet dat er zoiets verschrikkelijks van gemaakt wordt.”

Wieërs is zeker niet per definitie tegen een renovatie van een historisch gebouw als de Boerentoren. “Dit soort gebouw vraagt om op een intelligente manier aan verder gebouwd te worden, maar dit ontwerp vertrekt helemaal niet vanuit het bestaande gebouw. Het vertrekt vanuit iets dat er aan wordt toegevoegd, puur om op te vallen. Daardoor gaan de schoonheid en de kwaliteit van het bestaande gebouw verloren.”

Wieërs lijkt ook bedenkingen te hebben bij de aanpak van Fernand Huts. "Ik mag hopen dat hij zich laat bijstaan door specialisten die kennis van zaken hebben. Als ze mij vragen om twee havenbedrijven te fusioneren, dan zou ik ook hulp van experts inroepen."

Het stoort Erik Wieërs dat Fernand Huts soloslim lijkt te spelen, zonder via de geijkte paden te werken. “Hij heeft de dienst Erfgoed van de stad niet betrokken bij zijn plannen. Door deze kwestie in het midden van het debat te gooien, zoekt hij eigenlijk de confrontatie op. Hij had beter eerst met de verschillende diensten samengezeten. Mocht hij eerst een scherpe projectdefinitie hebben uitgeschreven, dan krijg je vanzelf scherpere antwoorden. Nu is de kans reëel dat wanneer het hele traject wordt doorlopen, we uitkomen bij een afgekookte middelmaat van het huidige voorstel.”

Maar vindt de Vlaams bouwmeester dan niet dat het ontwerp dat voorligt de Antwerpse skyline een extra troef zal geven? “Je kan zeggen dat je de stad zo aantrekkelijker maakt voor toeristen en buitenlanders, maar een stad en zijn gebouwen moet in de eerste plaats aantrekkelijk zijn om te wonen”, meent Wieërs.

“De Boerentoren heeft helemaal geen annex nodig om aantrekkelijk te zijn. Ik heb andere voorstellen gezien die veel vriendelijker waren voor het huidige gebouw. Ontwerpen die zich hebben laten inspireren op de bestaande art deco-stijl en die niet voor het shockeffect van dit ontwerp hebben gekozen.”

Foute manier

Wieërs heeft het niet begrepen op dit soort in het oog springende architectuur. “Het is echt een foute manier om met dit soort gebouw om te gaan. Er is niks vernieuwends aan, het is spektakelarchitectuur uit de jaren 80. Er wordt helemaal niet nagedacht over circulariteit en over eerbied voor het huidige gebouw. De Boerentoren is op zich al spectaculair genoeg.”

