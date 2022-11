Rusland bombardeert Oekraïense kraamkliniek: “Pasgeboren baby om het leven gekomen”

Bij een Russische aanval op een kraamafdeling in de regio Zaporizja, een gebied in het zuiden van Oekraïne dat geannexeerd werd door Moskou, is een pasgeboren baby om het leven gekomen. Dat melden zowel de Oekraïense president Volodimir Zelenski, de plaatselijke hulpdiensten als de lokale gouverneur Olexandr Staruch op berichtendienst Telegram.

“In de nacht van dinsdag op woensdag werd in de stad Vilniansk een gebouw waarin een kraamkliniek was ondergebracht, verwoest door een raketaanval”, zo melden plaatselijke reddingswerkers op social media. “Als gevolg daarvan stierf een pasgeboren baby. De moeder van het kind en een dokter konden vanonder het puin worden gered.”

De hulpdiensten hebben ook een video vrijgegeven waarop te zien is hoe reddingswerkers een man proberen te bevrijden die half bedolven is onder het puin.

“De vijand heeft opnieuw besloten om door middel van terreur en moord te bereiken wat het met negen maanden oorlog niet heeft en niet zal kunnen verwezenlijken”, zo schreef ook de Oekraïense president Volodimir Zelenski over de aanval op Telegram. Volgens Zelenski liggen er “vermoedelijk nog meer slachtoffers onder het puin”.

Twee doden in Koepiansk

In hetzelfde Telegrambericht verklaarde de president ook dat er een nachtelijk bombardement had plaatsgevonden op de stad Koepiansk (regio Charkov). Daarbij zouden twee mensen om het leven gekomen zijn. Volgens gegevens van de lokale gouverneur gaat het om een 55-jarige vrouw en een 68-jarige man. Een andere man zou ook nog zijn opgenomen in het ziekenhuis.

Ook in de naburige regio’s Donetsk en Dnjepropetrovsk vonden in de nacht van dinsdag op woensdag raketaanvallen plaats. In Donetsk zijn daarbij één dode en acht gewonden gevallen, zo melden de Oekraïense autoriteiten. In Dnjepropetrovsk worden geen slachtoffers gemeld.

Meer dan 6.500 burgerdoden

Sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne, negen maanden geleden, hebben de Verenigde Naties (VN) meer dan 6.500 burgerdoden geregistreerd, onder wie meer dan 400 kinderen. Het werkelijke aantal gedode burgers ligt vermoedelijk nog hoger, zeggen zowel de VN als Kiev.