Ook buitenlandse pers kijkt uit naar de Rode Duivels, schaduwfavoriet op dit WK: “We zullen zien of Roberto Martinez succes of mythe is”

Niet alleen in ons land wordt met spanning uitgekeken naar de eerste WK-groepswedstrijd van de Rode Duivels, vanavond om 20 uur tegen Canada. Ook in het buitenland houden ze goed in het oog hoe de schaduwfavoriet, want dat zijn de Duivels toch wel na hun derde plaats op het WK 2018, het er vanaf zal brengen: van “oude soldaten” tot “laatste kans voor de gouden generatie”.

Bij het Nederlandse AD richten ze hun focus op Kevin De Bruyne, maar ook zij spreken van een laatste kans. “Is het WK in Qatar écht de laatste kans van de Belgische gouden generatie? En hoe reëel is die kans dan überhaupt? Romelu Lukaku en Eden Hazard waren toppers in hun hoogtijdagen, maar op dit moment is het de vraag wat zij België kunnen brengen. Gelukkig is er altijd nog Kevin De Bruyne, de man die áltijd levert”, zien ze De Bruyne als de bepalende factor bij de Duivels.

Bij De Telegraaf voorspellen ze dan weer dat Zeno Debast aan de aftrap zal verschijnen. “Eén van de jongere spelers die zich aandient is Debast, een 19-jarige centrumverdediger van Anderlecht die goede papieren heeft om tegen Canada samen met de oude soldaten Vertonghen en Alderweireld achterin te spelen. Voor hen wordt het de laatste kans.”

Zeno Debast. — © BELGA

“Gaat de gouden generatie van België nu eindelijk oogsten?”, vraagt Het Parool zich af. “Grootste zorgenkind voor bondscoach Roberto Martínez is zijn defensie. In de laatste 17 interlands onder zijn leiding bleef België slechts vier keer zonder tegendoelpunt. In topwedstrijden krijgt de ploeg vaak twee of meer goals om de oren.” Offensief zijn volgens het dagblad alle ogen gericht op Kevin De Bruyne en Eden Hazard, maar van die laatste wordt alvast niet veel verwacht.

Het Britse The Sun stelt dan weer dat het Belgische sterrenensemble onder druk staat om eindelijk eremetaal te leveren, al lukte dat eigenlijk al op het WK 2018. De krant klinkt vooral lovend over de Duivels. “Gezegend met een getalenteerde groep jonge spelers, zou dit het jaar kunnen zijn waarin ze eindelijk klikken en vol voor de trofee kunnen strijden.” De sleutel daarvan ligt volgens de tabloid bij de bondscoach: “Roberto Martinez zal op dit WK eindelijk laten zien of hij een succes of een mythe is. Alleen de finale is goed genoeg voor België.”

Op het WK 2018 in Rusland veroverde de gouden generatie al brons. — © BELGA

Een monster omringd door jonge wolven

“De Rode Duivels zijn oud geworden”, kopt het Luxemburgse Tageblatt. “Vormcrises, blessures en twijfels vergezellen de WK-start van de eeuwige favoriet België in Qatar. De spelers zijn meer met zichzelf bezig dan met de tegenstander. Ook in België zelf zijn er geen grote verwachtingen. De eeuwige schaduwfavoriet is definitief geschiedenis”, klinkt het duidelijk en hard. “Doelman Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne zijn de enige Belgen die momenteel nog wereldklasse uitstralen. Tegen de snelle Canadezen Alphonso Davies en Jonathan David wordt het ergste gevreesd.”

Die toon horen we ook bij L’Equipe. “Laatste kans voor de Belgen”, is de niet mis te verstane kop. “De Belgen vertrouwen op hun ervaring om hun glazen plafond te doorbreken en eindelijk te scoren. Maar de Rode Duivels hebben hun glans verloren sinds hun Russische epos in 2018, toen de planeten op één lijn stonden en de Belgische toppers echte wereldsterren waren. Dat is al lang niet meer zo. Moeten we aan het einde van de cyclus nog steeds in dit team geloven waarvan de veerkracht afneemt omdat de vitale krachten steeds slechter worden?” Al geeft de krant ook wat hoop: “Met wil, overtuiging, roekeloosheid en intensiteit is alles mogelijk op een WK. Als je de beste keeper ter wereld hebt, Courtois, en een monster genaamd De Bruyne omringd door jonge wolven, is er nog ruimte om het goed te doen in Qatar.”

© BELGA

Bij de Duitse Sportschau klinkt het dat de eeuwige schaduwfavoriet volwassen is geworden. Maar er staat ook te lezen dat “Qatar de laatste kans kan zijn voor de Rode Duivels is.” “België behoort tot de uitgebreide kring van titelkandidaten met consistente prestaties, zonder grote uitschieter. Hoewel het nooit genoeg is geweest om de finale te bereiken, is België in ieder geval wel het meest consistente team van de afgelopen acht jaar. Geen enkel ander team bereikte sinds 2014 elke kwartfinale op continentale en wereldbekerwedstrijden. Frankrijk, Brazilië, Engeland, Spanje, Duitsland, Argentinië - allemaal hebben ze in die periode minstens één uitschieter gehad. Kunnen de schaduwfavorieten in Qatar deze keer het woord favoriet eer aan doen? Het is een team dat maar al te goed weet hoe het is om met hoge verwachtingen een toernooi in te gaan zonder ze uiteindelijk waar te maken. Nu is hun laatste kans om op een WK te bewijzen dat die verwachtingen gerechtvaardigd waren.”