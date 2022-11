Canada voor dummies: vechtersbaas als coach, nog nooit gescoord op een WK en fans van De Bruyne

Canada mag dan wel wat bekende spelers hebben, voorts is er toch niet heel veel geweten over onze eerste tegenstander op het WK. Vandaar deze handleiding. Dit is Canada voor dummies.

1. Nog nooit gescoord op WK

Het WK voor Canada is een historische gebeurtenis. De Canadezen staan nog maar voor de tweede keer op een wereldkampioenschap en de laatste deelname dateert al van 1986. Op het WK in Mexico zat Canada toen in een poule met de Sovjet-Unie, Frankrijk en Hongarije. Ze gingen naar huis met 0 punten en 0 doelpunten. De Fransen klopten hen met 1-0, de andere twee partijen werden verloren met 2-0. Het eerste grote doel van The Canucks hier in Qatar is dan ook die eerste WK-goal te scoren om dan punten te pakken.

2. Slogan No Fear en #ouican

De Canadezen geloven er alleszins in. In het thuisland is het ondertussen beginnen te sneeuwen, maar in Vancouver, Toronto,… lopen de fans warm voor dit WK. De nationale ploeg wakkert het nationale vuur aan. In Canada heeft 60 procent van de bevolking Engels als moedertaal, terwijl 24 procent Frans van thuis uit meekrijgt. De tweets over de nationale voetbalploeg worden dan ook gelanceerd onder de hashtag #ouican. Dat verwijst niet alleen naar oui en Canada, maar ook naar de leuze Yes, we can. Inventief.

Op de hoodies die de spelers soms dragen prijkt ook de slogan: No fear.

© pjc

3. History zege tegen USA

Canada beleefde een historische WK-kwalificatiecampagne. In hun groep eindigden ze zowaar als eerste voor Mexico en USA, die een grotere voetbalhistorie hebben. De klik dat ze het konden maken als voetballand vond plaats in oktober 2019. Toen klopten ze in de CONCACAF, een soort van Nations League op het Amerikaanse continent, voor het eerst in 34 jaar grote broer USA met 2-0. De goals werden gescoord door Alphonso Davies en Lucas Cavallini. Liam Fraser, de middenvelder die nu bij SK Deinze, voetbalt en ook op het WK is maakte in die wedstrijd zijn debuut. Hij viel toen in de eerste helft in voor de geblesseerde Mark-Anthony Kaye en speelde een dijk van een match. Die zege werd gevierd alsof de Canadezen wereldkampioen waren geworden.

© AP

4. Fans van De Bruyne

Diezelfde Mark-Anthony Kaye, een middenvelder die nu voor Toronto in de MLS speelt, is overigens een grote fan van Kevin De Bruyne. Hij wil vanavond na de match zeer graag van shirt wisselen met King Kev die ook zijn rechtstreekse tegenstander kan zijn. Maar hij is niet de enige. In Canada werden er al nieuwsitems gemaakt over welke speler welk Belgisch shirt zal veroveren.

5. Coach heeft geschiedenis geschreven, ondanks woelige jeugd

John Herdman heeft meer dan zijn stempel gedrukt op het Canadese voetbal. De Engelsman is de eerste coach die zich zowel met het vrouwen- als het mannenteam wist te plaatsen voor de eindronde van een WK. Met de vrouwen pakte hij ook twee bronzen medailles op de Olympische Spelen. Het leverde hem interesse op van de Engelse voetbalbond, maar Herdman verkoos om bij de Canadese mannen aan de slag te gaan.

Het levenspad van Herdman is opmerkelijk. Hij groeide op in het noorden van Engeland. Zijn vader was een elektricien, hij kampte met psychische problemen. Zijn moeder was verslaafd aan drank. Het gezin belandde in een vicieuze cirkel, ook financieel. Herdman probeerde de miserie te ontvluchten via voetbal en boksen. Op een dag kreeg hij ruzie met een aantal kerels, waarna hij zwaar werd toegetakeld, in die mate dat hij in levensgevaar was. Op zijn zestiende kreeg hij een onderkomen in een sociale woning. Vanuit die moeilijke situatie wilde hij toch carrière maken, liefst in het voetbal. In Engeland kreeg hij weinig kansen, dus verhuisde hij naar Nieuw-Zeeland in 2001. Pas vanaf dat moment raakte zijn loopbaan in een stroomversnelling.

In Qatar geniet Herdman van elke minuut. En wil zo ver mogelijk geraken: “Vanuit mijn raam zie ik het stadion van de finale. Het doet me dromen.”

6. Kapitein kreeg hulp van… Lieven Maesschalck

Atuiba Hutchinson is op zijn 39 de oudste veldspeler van het WK. Dat hij überhaupt in Qatar is, is ook te danken aan een Belg. Hutchinson, speler van Besiktas met een verleden bij PSV, had de voorbije maanden wat kwaaltjes, maar die raakten mede opgelost dankzij de magische handen van de Belgische kinesist Lieven Maesschalck. Hutchinson is een vaste klant in Antwerpen.

“Ik ben de voorbije maanden een paar keer bij Lieven geweest”, lachte de middenvelder op de persconferentie. “Hij heeft me goed geholpen. Het wordt leuk om tegen mekaar te spelen. Ik wil winnen.”

© BELGA

7. Eén keer tegen België, wel verloren

België en Canada stonden nog maar één keer tegenover mekaar. Dat was op 8 juni 1989 in Ottawa. De Rode Duivels wonnen met 0-2. Jan Ceulemans en Marc Degryse scoorden na de pauze. België startte met Preud’homme, Gerets, De Sart, Sanders, Albert, Emmers, Van der Elst, Vervoort, Degryse, Van der Linden en Ceulemans. Bondscoach bij de Belgen was Guy Thys, Canada werd geleid door Bob Lenarduzzi, een voormalige verdediger die deel uitmaakte van de selectie op het WK in 1986. Hij wordt geëerd in de Canadese Hall of Fame.

8. Nu al verzekerd van plekje op WK 2026

“Of dit WK toch niet vooral een voorbereiding is op het volgende?” Het was een vraag die de voorbije dagen een paar keer passeerde op de persconferentie. De Canadese spelers en trainers gruwelen ervan: ze willen nu al presteren en mikken op de tweede ronde. Het toont wel aan hoe hard het WK 2026 leeft in Canada. Dat toernooi vindt plaats in juni en juli 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Canada is dus al zeker erbij en dan verwacht de lokale bevolking dat de Gouden Generatie de wereld echt zal verbazen. Er zijn twee Canadese gaststeden: Toronto en Vancouver.