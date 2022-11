Franse malaise duurt voort: Les Bleus zien met Lucas Hernandez al vierde basisspeler uitvallen

De Franse verdediger Lucas Hernandez zal dit WK voetbal niet meer in actie komen. Dat maakte de Franse voetbalbond (FFF) in de nacht van dinsdag op woensdag bekend. De 26-jarige Hernandez liep in het eerste groepsduel van de Fransen een zware blessure aan de rechterknie op. Er wacht hem een maandenlange revalidatie.

Lucas Hernandez moest dinsdagavond tegen Australië al na dertien minuten vervangen worden door zijn broer Theo. In de aanloop naar het openingsdoelpunt van de Australiër Craig Goodwin greep hij naar de knie. Hij onderging later op de avond een MRI-scan in een ziekenhuis van Doha en daar werd een scheur in de voorste kruisband van de rechterknie geconstateerd.

De verdediger van Bayern München kan niet meer vervangen worden in de selectie van bondscoach Didier Deschamps. Die zag afgelopen zaterdag ook aanvaller Karim Benzema al uitvallen met een nieuwe dijblessure. Ook hij werd niet vervangen. Deschamps houdt zo nog 24 spelers over.

Hernandez na het oplopen van zijn blessure in de wedstrijd tegen Australië. — © AFP

Blessures à volonté

Voor Les Bleus is het zo al de vierde basisspeler die wegvalt, die voor aanvang van het WK al karrenvracht spelers zagen uitvallen met blessures. Middenvelders Paul Pogba (knie) en N’Golo Kanté (hamstring) gingen Benzema en Hernandez al voor. Ook doelman Mike Maignan (kuit), verdedigers Presnel Kimpembe (achillespees) en Wesley Fofana (knie) en aanvaller Christopher Nkunku (knie) eerder forfait geven.

Voor Hernandez is de kruisbandblessure een nieuwe tegenvaller. De wereldkampioen van 2018 stond tussen midden september en begin november ook al anderhalve maand aan de zijlijn met een blessure aan de adductoren.

Frankrijk versloeg Australië, ondanks een achterstand, makkelijk met 4-1. Het kan zich zaterdag in het tweede groepsduel tegen Denemarken al plaatsen voor de achtste finales.