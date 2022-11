Argentinië heeft nog hoop op wereldtitel na blamage tegen Saudi-Arabië: één land deed het hen voor na nederlaag in openingswedstrijd

Topfavoriet Argentinië is al op achtervolgen aangewezen in groep C na de pijnlijke nederlaag tegen Saudi-Arabië. Toch maakt Argentinië ondanks een nederlaag in de eerste groepswedstrijd nog kans op de wereldtitel. In 2010 bewees Spanje dat een slecht begin van het toernooi niet per se het einde betekent.

Argentinië kan de komende twee groepswedstrijden tegen Polen en Mexico maar beter vol goede moed aanvatten, want ondanks de pijnlijke nederlaag tegen Saudi-Arabië is er nog niks verloren. Dat bewees Spanje in 2010.

De Spanjaarden zorgen toen voor een unicum in de voetbalgeschiedenis. Ze zijn het enige land ooit dat de openingswedstrijd op het WK verloor en zich toch nog tot wereldkampioen kroonde. De Spanjaarden waren in Zuid-Afrika topfavoriet voor de eindzege, maar verloren hun openingswedstrijd tegen Zwitserland met 1-0. Daarna liet Spanje zich echter niet meer vangen. Ze wonnen de andere twee groepswedstrijden tegen Chili en Honduras en eindigden zo nog eerste in groep H, waarna ze doorstoomden richting wereldtitel. Er is dus nog hoop voor Argentinië na de blamage tegen Saudi-Arabië dinsdag (1-2).

Ook in een verder verleden bewezen twee landen dat een slecht begin van het toernooi niet per se het einde betekent. Toen Engeland in 1966 de enige wereldbeker uit hun geschiedenis won, kon het de openingswedstrijd op het WK niet winnen. De Engelsen geraakten niet verder dan een gelijkspel tegen Uruguay, maar namen uiteindelijk toch de wereldbeker mee naar huis.

In 1982 slaagde Italië er zelfs in om wereldkampioen te worden zonder ook maar een poulewedstrijd te winnen. Tegen Polen, Kameroen en Peru speelden de Italianen telkens gelijk. Italië kwalificeerde zich daarmee wel nipt voor de volgende ronde omdat Kameroen minder doelpunten maakte. Een slecht begin van het toernooi betekent dus niet per se het einde.