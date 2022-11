Kolonel van Iraanse Revolutionaire Garde gedood nabij Damascus

Een kolonel van de Revolutionaire Garde, het militaire elitekorps van Iran, is maandag in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus gedood door een geïmproviseerd explosief. Dat melden Iraanse media woensdag. De Revolutionaire Garde acht Israël verantwoordelijk voor de aanval.

“Kolonel Davoud Jafari, een van de Iraanse adviseurs in Syrië en lid van de luchtmacht van de Garde, werd door de medewerkers van het zionistische regime (Israël, nvdr.) gedood met een bermbom in de buurt van Damascus”, zo staat volgens het Iraanse nieuwsagentschap Tasnim in een mededeling van de Revolutionaire Garde.

In de mededeling wordt ook beklemtoond dat Israël zich aan een “passend antwoord” mag verwachten.

Israël voert in Syrië regelmatig aanvallen uit op pro-Iraanse doelwitten. Er wordt in Israël zelden tot nooit gereageerd op nieuwsberichten over die aanvallen, maar het land erkent wel dat het wil voorkomen dat pro-Iraanse troepen zich aan de Israëlische grens vestigen.

Iran ontkent in zijn mededeling dat het troepen heeft in Syrië. De militaire adviseurs van de Revolutionaire Garde zijn er op uitnodiging van Damascus actief aan de zijde van de Syrische staat, klinkt het.