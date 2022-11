Steeds minder ondernemers nemen het risico om eigen zaak te starten, maar sommigen wagen het tóch: “Ze vertrekken vanuit een passie”

Onbetaalbare energierekeningen, volatiele grondstofprijzen en een consument die op de kleintjes let. Gooi daar nog eens de torenhoge loonkosten bij, en je zou voor minder op een veilige vaste job blijven. Het aantal startende ondernemers zit dan ook in dalende lijn. En toch zijn er die het nog aandurven. “Terecht, want een crisis biedt ook opportuniteiten”, aldus experts.