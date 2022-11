Dierenrechtenorganisaties signaleren “dierenmishandeling voor likes op sociale media”

Na een onderzoek naar de toename in online video’s met wilde dieren, dringen dierenrechtenorganisaties aan dat sociale mediaplatformen hun beleid aanpassen. “Ze worden met fysiek geweld ‘afgericht’, in levensbedreigende situaties gebracht om hun reactie te filmen en soms zelfs seksueel misbruikt”, signaleert Social Media Animal Cruelty Coalition (SMACC), een samenwerking tussen dertien dierenrechtenorganisaties.

SMACC telde gedurende afgelopen jaar 840 video’s over vijf verschillende platformen, waarin wilde dieren de hoofdrol spelen. Minstens 97 verschillende diersoorten zouden zijn geïdentificeerd, waarvan 65 procent bedreigd is, zoals tijgers of makaken. “De gevolgen van de video’s zijn groot. Door de beelden neemt de vraag naar wilde dieren als huisdier toe”, klinkt het bij de organisatie.

Een aapje in een luier of een leeuwenwelpje dat de fles krijgt. In de video’s zien ze er in eerste instantie heel schattig uit, maar, waarschuwt Sanne Kuijpers van World Animal Protection Nederland, “in een video van 30 seconden is het dierenleed niet altijd direct zichtbaar.” Vaak gaat het om jonge dieren die bij hun moeder zijn weggerukt. “Dit soort dierenleed zou nooit viraal mogen gaan.”

SMACC heeft vijf socialemediaplatformen - Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en Youtube - gevraagd om de beelden te verwijderen en hun beleid rond dierenleed aan te passen, maar meldt dat die voorlopig nog geen concrete actie hebben ondernomen.