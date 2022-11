Zuid-Korea hengelt naar Tesla-investering

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol heeft Tesla-baas Elon Musk warm proberen te maken om in zijn land een nieuwe fabriek voor elektrische auto’s neer te poten. Zuid-Korea beschikt over eersteklas investeringsvoorwaarden en een “industrieel voertuigecosysteem van wereldniveau”, zo zei het staatshoofd in een videogesprek met de excentrieke miljardair.

Volgens het kabinet van Yoon zou Musk hebben gezegd dat hij Zuid-Korea ziet als een van de topkandidaten voor investeringen. De Tesla-topman zal pas een beslissing nemen nadat hij de investeringsvoorwaarden - waaronder ook de lokale arbeidsmarkt en beschikbare technologie - van verscheidene Aziatische landen onder de loep heeft genomen.

Musk wil in Azië een nieuwe gigafabriek voor de productie van Tesla’s bouwen. Momenteel staat er al een in Shanghai, waarvan de constructeur de productiecapaciteit recentelijk nog opkrikte tot 1 miljoen auto’s per jaar.

Voorts toonde ’s werelds rijkste man zich volgens Seoel bereid om actief te investeren in oplaadinfrastructuur in Zuid-Korea. Ook zou Tesla meer contracten aangaan met Zuid-Koreaanse toeleveranciers: Musk verwacht dat de onderdelenaankopen uit Zuid-Korea in 2023 tot minstens 10 miljard dollar zouden groeien. Momenteel heeft Tesla al overeenkomsten met onder meer LG.