Brits Hooggerechtshof oordeelt: “Schotland kan geen nieuw referendum over onafhankelijkheid organiseren”

Het Schotse parlement heeft niet de bevoegdheid om eenzijdig te beslissen over het referendum, zo luidt het verdict.

Robert Reed, de voorzitter van het Hooggerechtshof, zegt dat de rechters unaniem hebben geoordeeld dat een dergelijke stemming gevolgen zou hebben voor de unie tussen Schotland en Engeland. Enkel het Britse parlement in Londen kan daardoor een beslissing nemen over een onafhankelijkeidsreferendum. Maar Londen verzet zich ertegen.

Ook het argument van de Schotse regering dat een referendum slechts “adviserend” zou zijn en geen juridische gevolgen zou hebben, is volgens de Britse omroep BBC van tafel geveegd.

Bij een eerste volksraadpleging in 2014 had de meerderheid van de Schotten ervoor gekozen om bij het Verenigd Koninkrijk te blijven. Maar de huidige Schots premier Nicola Sturgeon wilde overgaan tot een nieuw referendum. Ze stelt dat de situatie is veranderd door de Brexit, waartegen de Schotten zich in 2016 hadden verzet.