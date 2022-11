Zoontje van Ruben Van Gucht moet nonkel zeggen tegen WK-tegenstander Rode Duivels

Televisiepresentator Ruben Van Gucht (35) werd op acht november trotse vader van een zoontje, Mondo Van Gucht. Mondo werd geboren op de verjaardag van zijn mama, de voormalige hoogspringster Blanka Vlašić (39). Of hij net zoals zijn vader in de sportwereld zal verzeilen valt nog te zien, maar Mondo blijkt nu al banden met het WK in Qatar te hebben.