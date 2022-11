Ja, er zijn nog durvers. Maar meer dan een kwart van alle bedrijven in België zit volledig door zijn reserves en heeft dringend nood aan extra cash. Vooral de kleinhandel wordt zwaar getroffen. Vandaag zit 45 procent in de gevarenzone. “Zonder extra centen van overheid, banken, familie of vrienden dreigt volgend jaar een tsunami van faillissementen of stopzettingen.”