15-jarige jongen die buurman doodstak tijdens ruzie vrijgesproken “op grond van wettige zelfverdediging”

Een 15-jarige jongen uit Maldegem die in mei vorig jaar zijn buurman tijdens een uit de hand gelopen ruzie doodstak, werd afgelopen week door de jeugdrechter vrijgesproken. “De vrijspraak gebeurde op grond van wettige zelfverdediging”, klonk het bij de rechtbank.

Het was op 17 mei 2021 dat het in de Koning Leopoldlaan in Maldegem voor de zoveelste keer misliep tussen de tiener en zijn buurman (53). De relatie tussen de twee kon op zijn minst woelig genoemd worden.

Op de avond van de feiten, iets na 19 uur, werden buurtbewoners opgeschrikt door politie- en hulpdiensten die ter plaatse kwamen voor de overleden buurman. De discussie liep deze keer fataal af.

De vijftiger werd door de jongeman neergestoken en overleed aan zijn verwondingen. De jongeman werd die avond door de politie ondervraagd en in afwachting van het onderzoek in een gesloten instelling geplaatst.

“Wat precies tijdens die ruzie gebeurde, kunnen we niet zeggen”, klonk het bij het gerecht. “Maar de vijftienjarige werd op grond van wettige zelfverdediging vrijgesproken.” Tegen die uitspraak kan nog beroep aangetekend worden tot 16 december.