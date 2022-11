Club Brugge hervat groepstraining op donderdag (en speelt drie oefenwedstrijden)

Club Brugge neemt het op 15 februari 2023 op tegen Benfica in de 1/8ste finales van de Champions League. En tussen alle WK-gekte wordt de ticketverkoop voor die wedstrijd ook op gang getrokken. De voorrangsperiode voor abonnees begint nu vrijdag 25 november om 10.00 uur en loopt af op zondag 22 januari om 23.59 uur. Vanaf maandag 30 januari om 14.00 uur is het de beurt aan alle fans die in het bezit zijn van een Club ID. Indien er dan nog vrije plaatsen zijn, gaan die in verkoop op 3 februari om 14.00 uur. De terugwedstrijd in Lissabon wordt op 7 maart om 21.00 uur gespeeld.

Drie oefenwedstrijden

De troepen van Carl Hoefkens hervatten donderdag trouwens de groepstraining na een vakantieperiode van tien dagen. De acht WK-gangers (Vanaken, Mignolet, Odoi, Sowah, Lang, Skov Olsen, Buchanan, Larin) zijn er vanzelfsprekend niet bij. Op 26 november oefent Club tegen provincialer Westkapelle: die match wordt afgewerkt in het Belfius Basecamp en is toegankelijk voor de fans. Later wordt er nog geoefend tegen Lille (6 december) en Excelsior Rotterdam (10 december), maart dat gebeurt achter gesloten deurne.