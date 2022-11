Drugsgebruikster bespuwt agent met speeksel, bloed en braaksel tijdens interventie

Het Openbaar ministerie heeft een gevangenisstraf van achttien maanden gevraagd voor een bekende drugsgebruikster uit Bilzen die zich weerspannig gedroeg tijdens een arrestatie en daarbij in volle coronatijd niet alleen vijf agenten bespuwde met speeksel en bloed maar ook over hen overgaf.

Op 10 juni 2021 kreeg de politiezone Bilzen een oproep binnen dat de vrouw compleet door het lint aan het gaan was. Toen een patrouille ter plekke kwam, keerde de vrouw zich tegen de twee politie-inspecteurs. Zo sloeg en stampte ze in hun richting en begon ze hen ook te bespuwen. Tijdens de poging om haar te boeien, slaagde ze erin om het mondmasker van een agent af te trekken en hem nogmaals te bespuwen. De vrouw was zo buiten haar zinnen dat de twee agenten niet enkel haar handen maar ook haar voeten moesten boeien.

Ook tijdens de overbrenging naar het politiecommissariaat gedroeg de vrouw zich weerspannig en slingerde ze het ene na het andere verwijt naar de agenten. Tijdens haar overbrenging naar de doorgangscel moesten nog eens vijf agenten tussenbeide komen. Ook zij werden bespuwd en kregen niet enkel speeksel en bloed op zich maar ook braaksel toen de vrouw begon over te geven. Tijdens de schermutseling slaagde ze erin om de pepperspray van een agent te bemachtigen. Gelukkig konden de andere agenten die afpakken voordat ze ermee kon spuiten. Twee opgeroepen ambulanciers gaven haar twee injecties met valium maar moesten daarna nog een slaapmiddel toedienen.

De betrokken agenten zaten een hele tijd met de schrik dat ze corona of een andere overdraagbare ziekte hadden opgelopen en vragen daarvoor een schadevergoeding. Ook de politiezone vraagt de reinigingskosten terug voor het opruimen van de ondergekotste cel.

Vonnis op 14 december.