Jongetje (6) na twee dagen levend teruggevonden onder puin na aardbeving Java

Bijna twee dagen na de verwoestende aardbeving op het Indonesische eiland Java is een 6-jarige jongen gered uit een ingestort huis. Hij werd woensdagochtend plaatselijke tijd levend gevonden in de zwaarst getroffen stad Cianjur en hij had ongeveer veertig uur onder het puin gelegen, meldt een brandweerman die betrokken was bij de reddingsoperatie. Het kind ademde nog en werd onmiddellijk verzorgd.