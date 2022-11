Grote panne bij Brusselse stadsfietsdienst Villo!

In Brussel is het sinds afgelopen nacht niet meer mogelijk om de stadsfietsen van Villo! te gebruiken. Een grote panne bij softwareprovider Vodafone ligt aan de basis van de problemen. Dat schrijft Bruzz en het nieuws wordt door uitbater JCDecaux bevestigd aan Belga. Wanneer de problemen van de baan zullen zijn, is nog onduidelijk.

Afgelopen nacht voerde softwareprovider Vodafone een update uit en dat heeft grote problemen veroorzaakt. Het centrale systeem van Villo! en ook andere gelijkaardige diensten liggen plat. De stations van Villo! hebben geen verbinding meer, waardoor het niet meer mogelijk is om fietsen uit hun staanplaats te halen.

“Het is zoals een elektriciteitspanne. We kunnen er zelf niets aan doen, want het gaat om een groot probleem bij Vodafone. Iedereen doet het maximale om alles zo snel mogelijk weer in werking te stellen”, zegt Jérôme Blanchevoye van JCDecaux.

Het is helemaal nog niet duidelijk wanneer de problemen van de baan zullen zijn en wanneer de Brusselse stadsfietsen opnieuw gebruikt kunnen worden.