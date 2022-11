Oud fragment met Matthijs van Nieuwkerk drijft boven: “Niks erger dan iemand die je helemaal uitscheldt”

“Wat is je ergste ervaring ooit?” Die vraag krijgt Matthijs van Nieuwkerk voor de voeten in een oud fragment uit 2012, waarin hij wordt geïnterviewd in het programma College tour. Zijn antwoord voelt bij velen erg wrang. “Iemand die voor je neus staat, neus aan neus bijna, met een soort glazige blik en die je helemaal uitscheldt. Dat je de grootste lul bent. Een zakkenvuller en ga zo maar door. Dat vind ik heel vervelend.”

De presentator zegt het vastberaden, en veroordeelt het. Maar nu wordt hijzelf door tientallen ex-medewerkers beschuldigd van dat soort gedrag. Ze getuigden hoe hij jarenlang een angstcultuur hanteerde op de redactie van zijn talkshow De wereld draait door, en collega’s vanop centimeters afstand “toeschreeuwde, vernederde en intimideerde”. “Het was alsof de duivel in hem kroop”, klinkt het.

De beelden doen druk de ronde op sociale media en schieten in het verkeerde keelgat. “In de spiegel kijken is ook hartstikke vervelend”, sneert een twitteraar. Anderen noemen Van Nieuwkerk een hypocriet en wijzen erop dat hij zich dus bewust was van zijn fouten. “Volgens zijn eigen normen is hij 100 procent schuldig.”

Na de beschuldigingen stapte Van Nieuwkerk op bij de Nederlandse omroep BNNVara. Zijn excuses bleken niet voldoende. “Dat mijn werkgever openlijk twijfelt aan mijn oprechtheid, maakt een verdere samenwerking onmogelijk”, reageerde de presentator.(dvg)