Trui Hanoulle portretteert Iraanse vrouwen met jobs en hobby’s die volgens de religieuze autoriteiten niet zijn weggelegd voor hen

Sinds enkele maanden woeden in Iran hevige en wijdverspreide protesten tegen het islamitische regime. De opstand wordt geleid door – veelal jonge – vrouwen. Ze ijveren voor vrouwenrechten in de eerste plaats, en mensenrechten in het algemeen. Dit voorjaar reisde de Gentse Trui Hanoulle door het land en fotografeerde er een reeks vrouwen die al jarenlang die strijd voeren. Omdat ze zich vrij en onafhankelijk door hun land willen bewegen. Met de fiets, met de autobus of met een sneeuwruimer.