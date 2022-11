Duitsers durven als eersten te reageren op FIFA en omstandigheden in Qatar: stil protest van spelers, minister daagt Infantino uit in tribune

Een opvallend beeld bij de start van de wedstrijd Duitsland - Japan op het WK in Qatar. De Duitse starters wilden een statement maken: ze zijn het beu de mond gesnoerd te worden in Qatar. Ze hielden allemaal hun hand voor de mond, wat symboliseert dat ze door de FIFA het zwijgen worden opgelegd.

De actie komt er als vervolg op de acties van de FIFA die het verbieden de OneLove-️‍armband te dragen. Ploegen die hun kapitein deze armband – symbool voor gelijkheid – lieten dragen, zouden een gele kaart riskeren. De Duitsers willen nu op een andere manier hun punt maken en hun onbegrip tonen.

In de Duitse media wordt de actie geloofd, maar weerklinkt tegelijk dat dit nog niet voldoende is. Speler Thomas Müller liet gisteravond in een Instagrampost al doorschemeren dat het team tijdens de wedstrijd geen groot statement zou maken: “Wie van ons voetballers verwacht dat we ons pad als sporters en onze sportievelingen volledig verlaten, dromen opgeven waar we als voetballer voor hebben gewerkt om ons politiek duidelijker te positioneren, zullen teleurgesteld zijn.” Het valt nog af te wachten of andere teams, bijvoorbeeld onze Rode Duivels woensdagavond tegen Canada, ook een statement zullen durven maken.

Op sociale media deelde de Duitse voetbalbond ook een reactie op de actie van de spelers. “Met onze aanvoerdersband wilden we een voorbeeld stellen voor waarden die we nastreven in het nationale team: diversiteit en wederzijds respect. Wees luidruchtig samen met andere naties. Het gaat hier niet om een ​​politieke boodschap: over mensenrechten kan niet worden onderhandeld. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn. Helaas is het dat nog steeds niet. Daarom is dit bericht zo belangrijk voor ons.”

Met OneLove- armband naast FIFA-voorzitter

De Duitse minister Nancy Faeser ging in de tribune nog een stap verder: ze droeg de OneLove- armband naast FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Benieuwd of ze een gele kaart kreeg...

(lees verder onder de foto’s)

Aanvankelijk leek er niets aan de hand... — © REUTERS

… tot Nancy Faeser haar vestje uitdeed en de veelbesproken armband te zien werd. — © EPA-EFE

© REUTERS

© REUTERS

Opvallend: kapitein Manuel Neuer stak zijn kapiteinsband zo goed als mogelijk weg onder zijn shirt toen hij het veld opkwam. De lijnrechter kwam de band meteen controleren, maar het bleek een toegestaan exemplaar te zijn.

© EPA-EFE

De kapiteinsband van doelman Manuel Neuer was aanvankelijk goed weggestopt, ongetwijfeld niet toevallig — © EPA-EFE

© REUTERS

Lijnrechter Zachari Zeegelaar kwam de band van Neuer voor de zekerheid controleren. — © AFP