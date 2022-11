Frank met Cindy en dochter Leia in betere tijden. Hij dacht nog minstens vijf maanden de tijd te hebben, het werden amper vijf weken. — © IF

Diksmuide/Oordegem

“Stel niet uit wat je vandaag kunt doen.” Die boodschap prijkt op het overlijdensbericht van Frank Vanden Bussche (50). Hij uitte in de zomer een noodkreet om een levensreddend kankermedicijn te kunnen bekostigen, maar hij overleed amper vijf weken later. “Het ging zo snel dat we niet eens afscheid konden nemen”, zegt zijn vrouw Cindy (42) bedroefd.