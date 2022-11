Alle chauffeursposten op voertuigen De Lijn worden afsluitbaar

In Brugge is vorige week donderdag een buschauffeur van De Lijn aangevallen door een passagier. De chauffeur kon via de noodknop zijn werkgever verwittigen en enkele passagiers op de bus belden naar de politie. De man liep een oogkasbreuk op en is al zeker tot het einde van de maand werkonbekwaam.

“Bij de nieuwe bussen is voorzien dat er een volledige afsluiting mogelijk is”, zei Lydia Peeters woensdag. “Tegelijk gaat men ook een uitrol doen bij de bestaande bussen.”

Volgens Peeters kan het gaan om een vaste afsluiting, maar ook een flexibel systeem is mogelijk. “Waarbij men door op een knop te drukken een afsluiting kan krijgen”, aldus de minister.

Ze wees er wel op dat de helft van de bussen in handen is van onderaannemers van De Lijn en zij maken hun eigen keuzes. “Maar ik neem aan dat zij ook alles op alles zetten om te zorgen dat hun chauffeurs op een veilige manier reizigers kunnen verplaatsen”, zei Peeters.

“Het is belangrijk dat die afsluitbare chauffeursposten er heel dringend komen”, reageerde Maertens. “Ik reken erop dat u daar versneld werk van maakt, in het belang van de veiligheid van reizigers en chauffeurs.”