Decathlon gaat je jas repareren en je broeken inkorten

Elke dag haalt Decathlon de te herstellen items op in al zijn vestigingen en brengt ze naar zijn depot in Willebroek, waar de hersteldienst gevestigd is. — © jhs

Is de rits van je broek kapot, plakt de velcro van je rugzak niet meer of is de naad van je kampeertent gescheurd? Dan kan je die voortaan bij Decathlon laten herstellen. Zelfs als je die spullen elders hebt gekocht. “Zo dragen we als winkelketen een nieuw steentje bij aan duurzame consumptie.”

Decathlon heeft al langer een fietshersteldienst en koopt sinds kort ook oud sportmateriaal terug om het tweedehands met garantie door te verkopen. In het rijtje van duurzame initiatieven voegt de sportwinkelketen nu een nieuwe dienst toe: eentje die textiel, rugzakken, tassen en tenten herstelt. “Er zijn steeds minder naaiateliers of kledingherstellers in ons land. Wanneer er kleine gebreken zijn aan een T-shirt, broek of jas, gooien heel wat Belgen het stuk in de vuilnisbak en kopen ze iets nieuws. Met onze nieuwe hersteldienst pakken we dat consumptiepatroon aan.”

Decathlon werkt daartoe samen met CiLAB (Circular Innovation Lab), een kleine start-up die textiel een tweede, derde en vierde leven geeft en onder meer werkt voor JBC, Woody en HNST Jeans. Een slider van een rits herstellen kost bijvoorbeeld 6 euro, de hele rits vervangen 23 euro. Voor het vervangen van velcro, elastieken of gespen bij kledij of rugzakken, betaal je 10 euro. Een losgekomen naad dichtnaaien kost 8 euro.

Opmerkelijk: Decathlon herstelt ook spullen die in andere winkels gekocht zijn. “De prijzen of wachttijden bij naaiateliers en andere herstellers liggen soms vrij hoog. Decathlon wil de dienst daarom erg toegankelijk maken, net zoals we sporten en sportgerief toegankelijk maken voor het brede publiek”, klinkt het. En, commercieel goed gezien: is het kledingstuk of de tent niet meer te herstellen, dan kan de klant er meteen een nieuwe kopen zonder de winkel te moeten verlaten...