Overheid verkoopt in beslag genomen springpaarden

He Quoi — © FOD Financiën

Hallo, He Qoui en Hoera. Drie springpaarden uit de stallen van de bekende Waalse fokkerij de Rivereuille worden door de FOD Financiën openbaar verkocht. De overheid verkoopt regelmatig goederen waar beslag op werd gelegd tijdens gerechtelijke onderzoeken of bij faillissementen, maar zelden worden levende dieren geveild.

De FOD Financiën verkoopt de paarden via de Finshop maar weet zelf niet uit welk dossier ze precies komen.

Het gaat om de hengst Hallo, de merrie He Quoi en ruin (gecastreerde hengst) Hoera. De drie dieren zijn geboren in 2013 en komen uit de fokkerij de Rivereuille in Wallonië. Ze zijn gechipt en hebben een stamboom.

“Er is geen richtprijs, het is per bieding dat ze worden verkocht”, zegt Francis Adyns van de FOD Financiën. Dat bieden kan nog tot 28 november.

Hallo — © FOD Financiën

Hoera — © FOD FINANCIËN

De paarden staan momenteel in een manège waar ze de beste zorgen krijgen, zo luidt het nog. Daar kan de koper ze ook ophalen.

Info en bieden kan op: finshop.belgium.be.