PSG-voorzitter overweegt verhuis naar Stade de France: “We verdienen een beter stadion”

Paris Saint-Germain overweegt het Parc des Princes te verlaten en te verhuizen naar het Stade de France, het nationale stadion van Frankrijk. “We verdienen een beter stadion”, zo zei voorzitter Nasser Al-Khelaïfi woensdag in een interview in Doha.

Het Parc des Princes biedt “slechts” plaats aan 48.000 toeschouwers. PSG, met megasterren Lionel Messi, Kylian Mbappe en Neymar in zijn rangen, zou in het Stade de France, ook in Parijs, voor 80.000 toeschouwers kunnen spelen.

Al-Khelaïfi zei in het interview ook dat hij de mogelijkheid bespreekt van een investeerder die een minderheidsbelang in PSG koopt.

PSG, de Franse titelhouder, speelt al sinds 1974 in zijn huidige stadion. Volgens Al-Khelaïfi heeft de club de voorbije vijf jaar gesprekken gevoerd met de eigenaar van het stadion, de stad Parijs, over een uitbreiding en verbetering van het Parc des Princes, maar hij vond de stad weinig behulpzaam. “Mijn eerste optie is niet te verhuizen. Maar de stad Parijs duwt ons in de richting van een verhuis.”

“We hebben al 70 miljoen euro uitgegeven aan het Parc des Princes, maar het is niet ons stadion,” zei Al-Khelaïfi, die eraan toevoegde dat de club heeft aangeboden het te kopen, maar dat de stad te veel geld wilde.

De club heeft nog andere opties bij een verhuis, zo zei Al-Khelaïfi. Volgens ingewijden gaat het om een aankoop van het nationale stadion of een verhuis naar elders.