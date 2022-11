VRT post foto van VRT-toren met gigantische kapiteinsband met regenboog op social media, maar hangt die er echt?

Het is een opvallend beeld op sociale media: de VRT-toren op de Reyerslaan lijkt omhuld in een ‘kapiteinsband’ met regenboogvlag. Een duidelijke verwijzing naar de One Love-band die Eden Hazard níet zal dragen tijdens de eerste WK-match van de Rode Duivels. Maar hangt die band wel écht rond het bekende VRT-gebouw?

“Qua vierkante meters statement wint VRT deze match”, schrijft Tom De Cock op Instagram. De Qmusic-presentator kondigde begin november aan dat hij het in zijn radioshow niet zal hebben over het wereldkampioenschap voetbal in Qatar. Hij reageerde daarmee op de uitspraken van de ambassadeur van het WK die homoseksualiteit een “mentale afwijking” noemde.

Ook het nieuws dat Eden Hazard, kapitein van de Rode Duivels, de ‘One Love’-kapiteinsband niet zal dragen na een njet van de wereldvoetbalbond FIFA, oogst kritiek. En tegenreactie. Voor alle duidelijkheid: de bekende toren aan het VRT-gebouw op de Reyerslaan is niet écht gehuld in een kapiteinsband. De gigantische sticker is een fijn staaltje Photoshop, maar de boodschap is duidelijk. “Het weer laat ons niet toe om de toren echt te bestickeren, maar het signaal dat we willen geven is daarom niet minder”, zegt woordvoerder Jan Sulmont.

Keerzijde belichten

“Het WK voetbal is een activiteit die door heel veel Belgen gevolgd wordt”, aldus Sulmont. “Voetbal is een sport die samenbrengt, een verbindend element. De sportieve actualiteit krijgt dan ook de aandacht die het verdient. Anderzijds zijn we niet blind voor de omstreden situatie in Qatar. We willen dat als VRT op verschillende manieren onderlijnen. Dit beeld delen, is er een van.”

Ook binnen de programmatie van VRT is er aandacht voor de keerzijde van het WK voetbal. “VRT gelooft in de universele rechten van de mens en belicht via verschillende programma’s en platformen de keerzijde van het WK.” Onder meer in De ochtend op Radio 1 is er ruimte voor debat, net als bij MNM en Studio Brussel. Studiogasten zijn niet vanzelfsprekend met voetbal verbonden, zo komt ook oorlogsjournalist Rudi Vranckx uitleg geven. In het Sporza Wintercircus in Gent vindt op zondag 11 december een themadag plaats met Amnesty International, met activiteiten en workshops rond het thema mensenrechten.

