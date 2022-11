Raphaël Liégeois wordt derde Belgische astronaut ooit

Na Dirk Frimout en Frank De Winne heeft ons land een derde astronaut. Raphaël Liégeois (34), een doctor in de ingenieurswetenschappen, wordt de derde Belgische man én de eerste Waal in de ruimte. Dat is bekendgemaakt op de ministeriële top van de ESA, het Europese ruimtevaartagentschap.

De 34-jarige Liégeois – afkomstig uit Namen – werkt in Zwitserland, aan de Ecole Polytechnique van Lausanne en het Department of Medical Informatics van de Universiteit van Genève. Hij spreekt vijf talen, van zijn moedertaal Frans over Nederlands, Engels, Duits en zelfs een mondje Luxemburgs. In zijn vrije tijd vliegt hij graag met een luchtballon en speelt hij muziek.

Dat Liégeois zich nu ook astronaut mag noemen, heeft hij onder andere te danken aan een stevige lobbycampagne van de federale regering. In maart 2021 kondigde staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine (PS) samen met Frank De Winne aan dat België op zoek ging naar een nieuwe astronaut. Alle universiteiten van het land werden aangeschreven om mogelijke kandidaten op te snorren. Elke hoogwaardigheidsbekleder in de sector die op bezoek kwam, kreeg de beroemde maanraket van Kuifje in de handen gestopt. De koning en de premier zetten er hun schouders onder. Met als resultaat: een derde Belgische astronaut. (Lees verder onder de foto)

Het is de eerste keer dat een Franstalige Belg astronaut wordt. Liégeois was de enige Belg op twintig die door de strikte selectieprocedures van de ESA raakte. Samen met vier anderen van meer dan 22.000 andere kandidaten. Grote landen als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië zijn de grootste geldschieters van de ESA en zijn dan ook nagenoeg altijd gegarandeerd van een deelnemer. Maar België spendeert na die vier het meest aan de Europese ruimtevaart en dat speelt zeker ook een rol.

Liégeois is de tweede Belg die rechtstreeks wordt geselecteerd als beroepsastronaut. Dirk Frimout werkte wel bij ESA, maar maakte in 1992 zijn historische ruimtevlucht op uitnodiging en aandringen van de wetenschappelijke gemeenschap met de Amerikaanse NASA. Marianne Merchez raakte wel geselecteerd maar maakte na een reeks perikelen nooit een ruimtevlucht.

De Winne werkte in 2002 en 2009 in het Internationaal Ruimtestation ISS. Als huidig directeur van het Europees Astronauten Opleidingscentrum EAC in Keulen zal hij vanaf de lente Liégeois onder zijn hoede hebben.

Voor staatssecretaris Dermine, die België in Parijs vertegenwoordigde, betekent de selectie een “immense fierheid. Liégeois zal voor de komende vijftien jaar beste ambassadeur zijn van wetenschappen en kennis”. De bewindsman zette de “buitengewone bekwaamheden” van de nieuwe Belgische astronaut in de verf, alsmede een “empathische persoonlijkheid met wie men zich kan identificeren.”

ESA stelde ook zijn eerste kandidaat-“parastronaut” of een kandidaat met fysieke beperkingen. Het gaat om een Brit maar het is nog niet zeker of hij de ruimte zal ingaan.

Daarnaast zijn er nog elf “reserve-astronauten”, in het bijzonder voor specifieke missies van lidstaten, instellingen of bedrijven.