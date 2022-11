ACV dreigt met acties als “echt” prijsplafond voor gas uitblijft

De christelijke vakbond ACV reageert woensdag zeer teleurgesteld op het voorstel van de Europese Commissie voor een tijdelijk, dynamisch prijsplafond voor gas. Na maanden aandringen door België, Italië en andere lidstaten, kwam de Commissie dinsdag eindelijk met een concreet voorstel, maar volgens het ACV gaat het om een “tandeloos mechanisme”. Als het voorstel niet wordt aangepast of de federale regering niet zelf een lager prijsplafond oplegt, kunnen er acties komen, zegt de vakbond.

Het ‘marktcorrectiemechanisme’ deed dinsdag de wenkbrauwen fronsen. Pas wanneer de futurescontracten die een maand vooruit worden gesloten op de Nederlandse TTF-beurs (de belangrijkste Europese marktplaats) twee weken lang hoger liggen dan 275 euro/MWh en als tegelijk de ‘spread’ met de referentieprijs voor lng op de globale markt oploopt tot 58 euro of meer, zal het in werking treden. De vraag werd meteen gesteld of het plafond daarmee niet te hoog ligt.

Volgens het ACV is dat wel degelijk het geval. “Dit is onaanvaardbaar, de energiecrisis doet onze samenleving op haar grondvesten daveren. Exploderende prijzen zetten de koopkracht onder enorme druk, terwijl energiebedrijven enorme winsten boeken. De huidige federale regeringsmaatregelen helpen bij de eerste storm, maar zijn onvoldoende en slechts tijdelijk”, zegt de vakbond in een mededeling.

Daarom wil het ACV dat de federale regering er alles aan doet om tot een “echt” Europees prijsplafond te komen. “Anders moet de regering haar verantwoordelijkheid nemen en zelf een lager prijsplafond opleggen zodat mensen hun facturen kunnen betalen”, luidt het. Het ACV zegt op zeer korte termijn met de andere vakbonden te zullen bekijken welke acties er de komende weken mogelijk zijn “om een echt prijsplafond af te dwingen”.

Het marktcorrectiemechanisme zoals de Commissie het heeft voorgesteld, wordt morgen/donderdag besproken door de ministers van Energie van de EU-lidstaten. Belgisch minister Tinne Van der Straeten heeft nog niet gereageerd op het voorstel, maar haar Spaanse collega Teresa Ribera deed dat woensdag wel, en zij was meteen erg scherp. “Dit is een grap. Dit voorstel zal het omgekeerde effect hebben van wat het beoogt: het zal nog grotere prijsstijgingen veroorzaken, die alle beleidsinitiatieven om de inflatie te beteugelen in gevaar brengt.”

Volgens Ribera is een meerderheid van de lidstaten “erg verontwaardigd” over het voorstel. Alvast Spanje zal zich met hand en tand verzetten, zei ze nog.