Zanger van The Cure samen met Stijn Meuris gespot in bekende Antwerpse frituur

Hoog bezoek voor de bekende Antwerpse Frituur No.1. Robert Smith, zanger van The Cure, werd er woensdagmiddag gespot terwijl hij genoot van een heerlijk pakje friet.

The Cure treedt woensdagavond op in het Sportpaleis in Antwerpen. Zanger Robert Smith zakte ’s middags af naar Frituur No.1, waar hij samen met muzikant en journalist Stijn Meuris een klein plakje friet met stoofvlees verorberde.

