Denemarken dreigt met opstappen uit de FIFA na debacle rond OneLove-armband

Denemarken is woedend over het gedrag van de FIFA en voorzitter Gianni Infantino met betrekking tot de wantoestanden in Qatar en het bijkomend verbod op de OneLove-armband op het WK.

Jesper Møller, de voorzitter van de Deense voetbalbond, verklaarde woensdag openlijk dat hij volgend jaar Gianni Infantino niet zal steunen bij zijn kandidatuur voor een derde ambtstermijn als FIFA-voorzitter. Infantino is de enige kandidaat.

“We bevinden ons in een buitengewone situatie, betreurde Møller. Ik ben niet alleen teleurgesteld, ik ben ook boos. We zullen juridische opheldering zoeken als gevolg van de druk die werd uitgeoefend met betrekking tot de OneLove-armband.”

© REUTERS

Gevraagd door een collega naar de acties die zouden kunnen volgen en de mogelijkheid om de FIFA te verlaten, antwoordde de voorzitter van de Deense federatie : “Ja, we zouden deze optie kunnen overwegen. Maar dat zullen we eerst met de andere federaties moeten bespreken. We laten FIFA in ieder geval niet met rust.”