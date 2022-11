Kroatisch blok vertoont geen barsten, Marokkaanse vedetten nog niet in topvorm: dit moet u onthouden van onze WK-tegenstanders

Wat u moet onthouden van Marokko

1. Opletten voor de rechterflank

Zoals verwacht zocht Marokko tegen Kroatië vooral de rechterflank op. Niet verwonderlijk, want daar lopen Achraf Hakimi van PSG als rechtsachter en Hakim Ziyech van Chelsea als rechterwinger. Wereldtoppers, dus. Al kon die laatste zijn weinige speelminuten bij The Blues maar moeilijk verbergen. Zijn poging tot schot werd geblokt en zijn gekende voorzet naar de tweede paal bereikte geen ploegmaat. Nee, Ziyech zat niet geweldig in de match. Al kon hetzelfde van Hakimi gezegd worden. Zijn snelheid kwam pas in de tweede helft af en toe bovendrijven, maar meer dan een goede vrije trap en een voorzet die niemand bereikte, leverde dat niet op. Toch zijn de Duivels maar beter op hun hoede. Zeker nu Bayern München-verdediger Noussair Mazraoui geblesseerd uitviel als linksback zal het spel van Marokko nog meer over rechts gaan.

Sterspelers Hakimi en Ziyech konden nog niet overtuigen. — © Getty Images

2. Veel druk op de man in balbezit

Marokko speelde geen te beste wedstrijd, maar druk zetten op de man in balbezit deden de Marokkanen wel vaak goed. De Kroaten hadden het geregeld moeilijk om op te bouwen vanachteruit, terwijl Marokko zo een paar keer hoog op het veld de bal veroverde.

3. Leg Sofyan Amrabat aan banden

De Marokkanen spelen in een 4-1-4-1, waarbij defensieve middenvelder Sofyan Amrabat (ex-Club Brugge) net voor de verdediging het spel tussen de lijnen verdeelt. Via hem gaat het meestal richting de flanken. Amrabat speelt tegenwoordig in de Italiaanse Serie A bij Fiorentina, nadat hij in januari 2020 Club Brugge na twee jaar en dertig wedstrijden definitief verliet.

De Rode Duivels moeten straks vooral opletten van deze Sofyan Amrabat. — © AFP

Wat u moet onthouden van Kroatië

1. Opbouw vanachteruit

Kroatië is meestal niet de ploeg van de snelle omschakeling, wel die van de geduldige opbouw vanachteruit. Tegen Marokko was de balcirculatie van de Kroaten wel te traag om veel openingen te vinden. Af en toe was de klasse van Kroatië wel zichtbaar toen er even snel werd gecombineerd op de kleine ruimte, maar het was allemaal net te weinig om Marokko te verschalken. De Kroaten hadden het bij momenten bovendien lastig met de druk op de man in balbezit van Marokko. Iets om te onthouden voor de Belgen. Het is trouwens Luka Modric (37) die vaak de bal laag komt ophalen om van daar het spel te verdelen.

Modric blijft ook op zijn 37ste van levensbelang voor Kroatië. — © ISOPIX

2. Gevaarlijk op stilstaande fases

Kroatië was zelden gevaarlijk tegen Marokko, maar tweemaal versierde het een kans vanop een corner. De Duivels staan dus maar beter alert te verdedigen bij hoekschoppen. Met de traptechniek van Modric zijn ze bovendien ook maar beter op hun hoede bij vrije trappen en afvallende ballen. Ook vanuit de tweede lijn kan de Gouden Bal van 2018 immers scoren met een afstandsschot. Tegen Marokko zoefde een hard schot van Modric maar nipt over het doel. Zijn passes in de ruimte werden niet altijd correct begrepen door zijn ploegmaats. Toch geef je hem best niet te veel tijd en ruimte. Na 2006, 2014 en 2018 is hij trouwens als eerste Kroaat ooit bezig aan zijn vierde WK.

3. Verdedigend sterk

Zonder bal zakte Kroatië vaak vrij ver terug op de eigen helft om een laag, compact blok neer te zetten. Geen sinecure om daar door te voetballen want de Kroaten staan goed. Centraal achterin maakte Dejan Lovren een goede indruk en hij was ook dicht bij een doelpunt. Naast hem stond het jonge talent Josko Gvardiol, van wie veel wordt verwacht. Hij trok zijn streng en toonde dat hij sterk is aan de bal. De aanvallend ingestelde linksback Borna Sosa rukt dan weer af en toe ver op naar voren. Hij zorgde met een lage voorzet vanop links ook voor de grootste kans van de wedstrijd, al kon Nikola Vlasic net niet afwerken. Die laatste bleef bij de rust overigens geblesseerd in de kleedkamer. Maar de Duivels zullen voorin dus goed voor de dag moeten komen, willen ze Kroatië verschalken. Wel een mentaal voordeel voor de Belgen: Kroatië raakte nog nooit voorbij de groepsfase op een WK als het de openingswedstrijd niet won.