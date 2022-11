Actievoerders volgen debat over crèches met kindjes op de schoot: “We waren niet zeker of we binnengelaten zouden worden”

Opvallend beeld in het Vlaams Parlement gisteren. Een tiental ouders woonden samen met hun kleine kindjes het debat over de kinderopvang bij. Het gaat om een actie van ‘Kind en Gezien’.

“We waren niet zeker of we binnengelaten zouden worden met zoveel jonge kinderen, maar dat bleek gelukkig geen probleem”, zegt Peter Paul Vossepoel van Kind en Gezien. De ouders en kinderen woonden in alle rust het debat bij en veroorzaakten geen herrie, maar ze hopen dat hun aanwezigheid wel een duidelijk signaal heeft gestuurd naar de politici.

“We wilden eigenlijk gewoon laten zien dat het urgent is. De huidige voorstellen die op tafel liggen over kinderopvang zijn wat ons betreft niet goed. Het debat zou veel meer moeten gaan over de structurele problemen dan enkel over de individuele incidenten. Anders is het dweilen met de kraan open”, licht Vossepoel toe.

“De kinderbegeleiders doen hun werk met passie, maar ze zijn gewoon met te weinig. De huidige ratio is 1 kinderbegeleider per 9 kinderen. Iedereen die ooit op een kind heeft gepast, weet dat dat niet te doen is.”

Kind en Gezien hoopt dat er gehoor wordt gegeven aan hun actie. “Anders sluit ik niet uit dat we binnenkort nog eens terugkomen”, besluit Vossepoel.