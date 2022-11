Wereldwijd worden per uur vijf vrouwen door partner of familie gedood

Ongeveer 56 procent van alle moorden op vrouwen en meisjes - 45.000 op een totaal van 81.000 - werd in 2021 gepleegd door partners of familieleden, blijkt nog uit het rapport. Bij 11 procent van de moorden op mannen is de dader de partner of een familielid.

Het “alarmerend hoge” aantal moorden op vrouwen en meisjes is de afgelopen jaren nauwelijks veranderd, staat er nog in het rapport. Het is echter mogelijk dat een groot aantal van de gevallen niet wordt gemeld.

De Verenigde Naties roepen op tot een betere bescherming van vrouwen en meisjes. “We hebben nood aan een gezamenlijke actie van de samenleving die de rechten van vrouwen en meisjes vervult om zich veilig te voelen en te zijn - thuis, op straat en overal”, stelt Sima Bahous, directeur van UN Women.