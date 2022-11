Zeldzaam middeleeuws boek op zwart perkament tentoongesteld in KBR museum

In het KBR museum in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel wordt zaterdag 3 en zondag 4 december een uniek en uitzonderlijk handschrift op zwart perkament tentoongesteld. Het gaat om de ‘Basses Danses’, een dansboek van Margaretha van Oostenrijk, dochter van Maria van Bourgondië en Maximiliaan van Oostenrijk.

In de hele wereld zijn er slechts zeven exemplaren van handschriften die op zwarte bladzijden zijn gedrukt. Het perkament kreeg die kleur door het te bewerken met koolstof of met ijzergal. Het middeleeuwse ‘Basses Danses’ werd rond 1500 vervaardigd en is het oudst bekende dansboek uit de Lage Landen. Het weerspiegelt een enorme rijkdom, want zwart stond aan het Bourgondische hof symbool voor luxe. De zwarte bladen werden bovendien beschreven met zilveren en gouden inkt, wat het nog prestigieuzer maakt.

Het ‘Basses Danses’ van Margaretha van Oostenrijk bevat achtenvijftig dansen, vergezeld van hun melodieën en choreografische instructies. Het handschrift staat wereldwijd bekend als een van de belangrijke bronnen voor deze dansstijl en de bijhorende muziek. Het stuk is uniek, maar ook heel kwetsbaar. De zwarte kleurstof heeft de perkamentvezels aangetast, waardoor het handschrift in de loop der tijd uiterst broos is geworden.

Om die reden wordt het slechts twee dagen tentoongesteld in het KBR museum, op 3 en 4 december. Voor en na die datum neemt de facsimile, de replica, de plaats van het originele boek in.