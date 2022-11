Duitsers balen na blamage op WK, nationale pers vreest nu al voor nieuw debacle: “Het gaat toch niet opnieuw gebeuren?”

De Duitse bondscoach Hansi Flick klaagde na de 1-2-nederlaag tegen Japan op de eerste speeldag in WK-groep E over het gebrek aan efficiëntie voor doel van zijn team. “Dit is enorm teleurstellend”, zei hij bij de Duitse omroep ARD. “We kwamen terecht 1-0 voor, dat was meer dan verdiend. Wat efficiëntie betreft, heeft Japan ons vandaag duidelijk geklopt.”

De 57-jarige Flick bekritiseerde het defensief optreden van zijn ploeg op de beslissende momenten. “Die individuele fouten mogen gewoonweg niet gebeuren. We moeten de spelers nu steunen. We hebben nog twee matchen.” Op het WK van 2018 sneuvelden de Duitsers in de groepsfase. Flick wil geen vergelijking maken met dat teleurstellende toernooi. “Ik was er in 2018 niet bij. Dat interesseert me niet.” Zondag wacht de clash met Spanje. “We hebben de kwaliteiten om Spanje te verslaan.”

Ilkay Gündogan, die Duitsland na ruim een halfuur op voorsprong bracht vanaf de stip, vond dat Die Mannschaft Japan het te gemakkelijk had gemaakt. “Ik denk dan vooral aan het tweede doelpunt. Ik weet niet of er ooit een eenvoudiger doelpunt is gemaakt op een WK. Dat mag niet gebeuren. Voorin hadden we ongelooflijke kansen. Maar we maakten die tweede goal niet.”

In de Duitsland zelf brak het angstzweet al uit in de pers, met de blamage van het WK van 2018 in het achterhoofd, toen Die Mannschaft in de groepsfase werd uitgeschakeld. “Het gaat toch niet opnieuw gebeuren?”, aldus Bild, dat spreekt van een debakelstart. “De Duitsers leven met angst en beven richting de wedstrijd tegen Spanje, die nu al een finale is.”

“Dit was eigenlijk geen abnormale wedstrijd voor onze nationale ploeg”, was de Süddeutsche Zeitung cynisch. “Slecht in de afwerking, kwetsbaar op de counter en individuele fouten in de verdediging. Zo gaat het al wel wat langer. We hadden gehoopt dat het beter zou gaan op het WK, maar dat bleek niet zo te zijn.”