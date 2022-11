Dit heb je vandaag mogelijk al gemist op het WK: een nieuwe stunt op het veld, een Duitse middenvinger naar de FIFA en Engeland houdt hart vast voor topspeler

Een drukke dag achter de kiezen? Het WK voetbal niet kunnen volgen? Daarom bundelen we hier even alle actua vanuit Qatar in afwachting van de Rode Duivels die om 20 uur aan hun WK beginnen tegen Canada.

1. Dendoncker dan toch in de basis

Dat Hazard en Vertonghen zouden starten tegen Canada liet Martinez al uitschijnen. Intussen sijpelde ook door dat Leander Dendoncker straks aan de aftrap komt. De verdediger/middenvelder van Aston Villa leek de voorbije interlands nochtans niet in de plannen van Martinez te passen. Zijn laatste speelminuten dateren al van drie wedstrijden geleden en nu maakt hij toch zijn opwachting, vermoedelijk in de driemansdefensie met Alderweireld en Vertonghen aan zijn zijde.

2. Mannschaft verslikt zich in Japan

Tot in het slotkwartier had Duitsland het aardig voor mekaar. Het leek een kwestie van tijd voor de 2-0 zou vallen, maar Musiala, Gnabry en co. verkwanselden de kansen. Zo hield Japan zich – mede dankzij enkele saves van doelman Gonda – overeind en in de slotfase keerde het met enkele wissels verrassend genoeg nog het tij. Invallers Doan en Asano dienden de nonchalante Duitsers een pijnlijke nederlaag toe. De Mannschaft moet alweer in de achtervolging. Geen evidentie, zeker niet met een match tegen Spanje als derde en laatste groepswedstrijd.

3. Duitsers uiten subtiel ongenoegen over kapiteinsbandenklucht

Nog voor Duitsland-Japan op gang getrapt werd, stuurden de spelers van bondscoach Hansi Flick een niet mis te verstaan signaal uit naar de FIFA. Bij de traditionele ploegfoto plaatsten alle spelers een hand voor hun mond. Een duidelijke verwijzing naar het verbod van de FIFA op het dragen van de intussen alombekende OneLove-kapiteinsbanden. Met hun gebaar toonden ze aan dat ze er niet mee opgezet zijn dat de FIFA hen muilkorft en met een gele kaart dreigt bij het dragen van het kleinood met positieve boodschap.

© EPA-EFE

4. Kroatië en Marokko mild voor Belgen

Om 11 uur vanochtend kregen we een zoutloze wedstrijd. In de groep van de Belgen hielden Kroatië en Marokko mekaar in evenwicht. Mede dankzij de Marokkaanse doelman Bounou bleef het bij 0-0. Een valse start toch, vooral voor de Kroaten, op het WK in Rusland nog finalist.

© ISOPIX

Met elk één puntje schiet geen van beide teams veel op en ziet het er alleen maar beter uit voor de Belgen. Bovendien kwamen beide teams niet ongehavend uit de strijd. Kroatië verloor Vlasic met een blessure en bij Marokko moest Mazraoui met een brancard van het veld gedragen worden.

5. Zit WK van  Kane erop?

Maandag kon hij aanvankelijk nog verder na de tackle van de Iraniër Pouraliganji, maar enkele minuten later haalde Engels bondscoach Gareth Southgate dan toch Harry Kane naar de kant. De spits van Tottenham klaagde daags nadien toch over pijn aan de rechterenkel en liet zich verder onderzoeken. Een scan moet duidelijkheid brengen, maar op nieuws over het resultaat daarvan is het nog even wachten. Southgate en de Engelse fans houden tot dan hun hart vast.