“Turkse offensief in Irak en Syrië is nog maar het begin”, zegt Erdogan

Het Turkse militaire offensief in Irak en Syrië is nog maar het begin. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan woensdag gezegd. Hij reageert daarmee op het nieuws dat het Turkse leger sinds zondag 471 doelwitten heeft geviseerd in het noorden van Irak en Syrië.

“De operaties die wij uitvoeren met onze vliegtuigen, geweren en gewapende drones zijn nog maar het begin”, zei Erdogan over het offensief in een toespraak voor zijn partijleden. Op het “meest geschikte moment”, zei hij, zullen ze ook “de terroristen” op de grond “insluiten”.

“Onze vastberadenheid om al onze zuidgrenzen te beschermen met een veiligheidszone is vandaag sterker dan ooit”, waarschuwde hij nog.

Turkije lanceerde de operatie op zondag. Het ging om een reeks luchtaanvallen, gevolgd door artilleriebeschietingen op stellingen van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) en de Volksbeschermingseenheden (YPG). Ankara beschuldigt beide bewegingen ervan de aanslag op 13 november in Istanboel te hebben bevolen, waarbij zes doden en 81 gewonden zijn gevallen. PKK en YPG ontkennen dat. Ankara dreigt ermee een operatie met troepen op de grond te lanceren in het noorden van Syrië.

Erdogan zei woensdag ook dat hij een ontmoeting overweegt met de Syrische president Bashar al-Assad, meldt het staatsagentschap Anadolu. “Een vergadering met al-Assad is mogelijk. Er is geen rancune of bitterheid in politiek”, zegt hij.