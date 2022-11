Ghanees van Ajax komt met opmerkelijke uitspraak voor eerste WK-match: “Neymar is niet beter dan ik, alleen bekender”

Mohammed Kudus speelt donderdag met Ghana op het WK tegen Portugal. De voetballer van Ajax kijkt uit naar de eerste krachtmeting in Qatar en komt een dag voor het duel met een opmerkelijke uitspraak over Neymar.

In gesprek met The Guardian vertelt de Ghanese voetballer dat hij veel vertrouwen heeft in zijn teamgenoten. “We presteren de laatste tijd niet goed, maar ik voel dat het goed zit met onze teamgeest. Het duurt niet lang voordat we goed gaan spelen. Misschien niet meteen, maar wel spoedig.”

Afgelopen september ging Kudus met Ghana onderuit tegen Brazilië en tijdens dat duel raakte hij in discussie met Neymar. “Hij is niet beter dan ik. Hij heeft gewoon meer bekendheid. Hij verdedigde zijn land en ik verdedigde het mijne. Ik stond alleen niet toe dat hij zo met me omging. Wat hem beter maakt, voor nu, is dat hij veel heeft bereikt. Dat lukt mij spoedig ook”, aldus de zelfverzekerde Kudus.

In de achtste finale zou hij opnieuw tegenover het Brazilië van Neymar kunnen staan. “Neymar en ik, deel twee. Dat vindt hij vast leuk.”

© REUTERS

Song: “Zijn hier om ons te tonen”

Kameroens voetbalicoon Rigobert Song beleeft in Qatar zijn eerste WK als bondscoach, na eerder vier WK’s als speler te hebben meegemaakt. “Het is nog steeds hetzelfde gevoel,” zei Song woensdag op een persconferentie in de aanloop naar de wedstrijd van donderdag tegen Zwitserland in Groep G.

“Wat er veranderd is, is dat ik vroeger op het veld stond. Nu moet ik overbrengen. Ik heb nog steeds dezelfde energie, dezelfde passie. Ik wil er alles aan doen om het groen, rood en geel (de nationale kleuren) naar voren te brengen. Mijn spelers luisteren naar mij en ik kan mijn ervaring met hen delen,” klonk het.

“We hebben Zwitserland lang bestudeerd en het is een team waar we veel respect voor hebben. We kennen hen goed”, aldus Song, die de wedstrijd al belangrijk vindt in een groep met Servië en Brazilië. “We hebben een start van de competitie gezien met veel verrassingen. Op het veld zullen we zien of een favoriet zich profileert. We zijn hier om onszelf zo goed mogelijk te tonen. We zullen na de wedstrijd zien of er voor ons iets mogelijk is.”

De coach werd ook gevraagd naar de afwezigheid van AA Gent-verdediger Michael Ngadeu, winnaar van de Afrika Cup in 2017 met de ‘Ontembare Leeuwen’. “Ik moest een beslissing nemen en ik neem die verantwoordelijk. De spelerslijst is gemaakt met mijn medewerkers. We moeten ons nu richten op de aanwezige spelers. We zullen donderdag zien of deze keuzes de juiste waren.”