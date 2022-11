Belgen denken steeds meer na over hun nalatenschap. Tussen 1 januari en 30 juni werden er in ons land ruim 41.000 zorgvolmachten afgesloten, waarvan 38.640 in Vlaanderen. In vergelijking met dezelfde periode in 2021 ging het om een stijging van 21,3 procent. Maar hoe leg je zo’n mandaat vast? Aan wie geef je er een? En moet je er ook voor betalen?