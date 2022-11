Véél vrouwen herkennen zich in verhaal over miskraam van Julie Van den Steen: “Er niet over praten, maakte het erger. Alsof het niet eens was gebeurd”

Het verhaal dat presentatrice Julie Van den Steen deelt over haar miskraam, raakt vele harten. Want vergis je niet: véél vrouwen moeten het verlies van een zwangerschap verwerken. En evenveel zijn blij dat er eindelijk een klimaat heerst waarin daarover open mag worden gesproken. “Er niet over praten, maakte het erger. Alsof het niet eens was gebeurd.”